以為鄉下領詐騙金較安全 2車手南下仍遭逮

2年輕男子從高雄南下領取詐騙款，以為到鄉下就不會被發現，仍被枋寮警方逮正著。（周綾昀翻攝）

枋寮分局建興派出所所長曾炳恩，日前經過轄區一家便利超商，發現一年輕人提管時，緊張的左顧右盼，當下決定密訪，結果逮到2名從高雄南下的男子，以為來偏僻地方領錢就安全，仍被警方逮正著，還哀嚎「早知道在市區領就好」。

23歲徐姓男子與16歲鍾男在網路遊戲中，被詐騙集團吸收為車手，為領出贓款，2人聽從電話指示到偏僻地方領錢比較安全，因此大老遠搭車從高雄市區跑到屏東枋寮一家超商取款，不過徐男獨自領錢時，因神色緊張吸引路過的曾炳恩注意。

曾炳恩密訪跟著徐男回到當地一家民宿，當天下午2時30分男子再度外出領錢時，所長當場表明警察身分，順利起出贓款，同時在枋寮鄉臨海路段逮獲未成年車手鍾男，警方在車手住宿旅館取出10張提款卡、4支手機、14萬元詐騙所得現金等。

2人向員警表示，他們高中輟學又沒有一技之長，找不到工作之下，就投身詐騙集團當車手，被捕後來不斷抱怨「早就知道在市區提領就好，跑這麼遠還是被捉」，目前枋寮分局針對此案持續過濾相關可疑人車，擴大追查是否有其他「漏網的車手」。

(中時)