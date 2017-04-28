銀髮阿嬤墾丁披婚紗 圓未完的夢
屏東縣崁頂鄉社區照護關懷據點為老人歸納披上白色婚紗、登台北101大樓、當一日軍人3個夢想，並帶老人踏上圓夢之路，日前一行人到救國團墾丁青年活動中心，讓銀髮阿嬤幸福洋溢的穿上為美白紗，穿梭在閩式風格的建築中，彷彿時間倒轉40年。
「人生到下半場，仍懷抱夢想，我們來幫他們圓夢，讓人生不留遺憾。」屏東縣崁頂鄉向日葵新知協會前年接手社區關懷照顧據點，理事長詹秀菊和總幹事紀秀珠蔡調查出老人的3個夢想，並著手一一實現。
身兼救國團志工的紀秀珠，認為閩南傳統建築聚落風情的墾丁青年活動中心，是圓婚紗夢的首選地，因此向墾丁青年活動中心求助，中心總幹事梁明峰不僅立即答應，還安排「寄居蟹媽媽」黃淑凰等多位同仁陪同協助。
41名阿公阿嬤試穿多件婚紗禮服，在中心安排的更衣間內，還有「御用」的化妝師服務，讓阿嬤難掩雀躍心情，最後在戶外留下美美的婚紗照，還有一對爺奶達成了「鳳冠霞披」的畢生心願，彌補當時僅穿襯衫與洋裝的缺憾，心裡滿是激動。
而68歲的陳阿嬤則笑說，拍婚紗照的夢，已沉放在心底40年，雖身材老走就走樣，但內心的悸動仍停留在少女時代。
(中時)
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