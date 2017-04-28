富邦洋投力猛重回先發 球隊終結者三選一
富邦悍將洋投群，今年開季表現不順，除了羅力先發較穩定外，神盾與力猛開季至今都表現平平，力猛轉往牛棚也沒有起色，總教練葉君璋表示，周日會將力猛在調上先發投球。
力猛本季前兩場先發，都未投滿5局就退場，轉往牛棚也表現平平，周日(30日)將重新轉回先發角色，葉總指出，因為力猛在職業生涯中，除了經典賽，沒有擔任過牛棚角色，所以決定讓他回先發。
葉總也提到，其實也是因為昨日下雨延賽，也讓剩下的三連戰，可以全由洋投先發，讓力猛有這個機會。
目前球團也在尋覓新洋投人選，目前會朝向先發還是後援，葉總回應，先發的機會比較大，但不是沒有可能找後援，還是會看目前先發跟後援投手群的調整狀況。
至於球隊終結者，在倪福德轉任先發，黃勝雄受傷後，目前沒有固定人選，葉總說，目前郭勝安、增菘瑋都表現不錯，加上今天回來的林羿豪都有可能是終結者人選之一。
(中時電子報)
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