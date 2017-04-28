才女作家疑遭誘姦 婦團慟：把同意權還給被害人

才女作家過世，父母指控曾遭補教師誘姦，因而飽受精神折磨。婦女團體痛批，性侵往往成為深重生命創傷，心情是絕對可以被理解的，呼籲「Only yes means yes！」同意權還給被害人，否則這不是第一個，也不會是最後一個。

現代婦女基金會執行長林美薰直言「心痛」，台灣性侵整體通報中，18歲以下占6成，其中有朋友、同學男女關係，也有師生關係，去年便高達83件，但相信黑數恐更大，才女作家很有可能隱藏在社會看不見的案件當中。

她指出，過去曾遇到類似案例，有補習班老師特別關切、培養親密態度，從一開始開玩笑、打鬧，但到被害人16歲那年、在法律上擁有性同意權，老師就伸出魔爪，看似以愛為名，目的其實為剝奪第一次，最後導致性侵案件。

林美薰呼籲，被害人再怎麼自保，加害人若不改變，性侵永遠都會存在，心存僥倖的加害人切勿再利用哄騙、假愛意，甚至利用學生在情竇初開的年紀對老師的崇拜與孺慕之情，利用師生權勢地位，在灰色地帶犯行，十分可恥。

她以本案為例，當事人在年齡、地位、性別均為弱勢，看不懂「大人」的設計與圈套，面對「偶像」也更容易順服，往往不懂反抗也無法抗衡，這樣的案例可見犯行通常不只一次，更須譴責利用信任、權勢，這就是一種控制。

「Yes means yes！」林美薰說，很多人就是說不出口、或發生後反應不過來，加害人須承擔完全責任。此外，被害人很難站出來的關鍵在於，台灣「強暴文化」對被害人諸多責備與質疑，盼觀念導正，犯罪行為沒有任何理由。

勵馨基金會執行長紀惠容說，性侵造成創傷往往很深、深到成為重大生命創傷，卻見不少人未對外求救，令人遺憾。有孩子會向信任老師求救，呼籲老師「千萬別質疑」，反過來質疑被害者無濟於事，應傾聽、接納並鼓勵求救，或許可以說「老師是大人，我們一起解決。」

紀惠容建議，親友除了扮演傾聽、陪伴角色，更要鼓勵當事人尋求專業單位協助，包括各縣市政府社政單位，民間團體也有性侵犯罪防治編列諮商資源，例如勵馨基金會蒲公英諮商治療中心、創傷復原中心，即專門針對受害者提供協助。

(中時)