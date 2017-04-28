金門古寧頭大捷特展，身歷其境上戰場

台灣文獻館關鍵56小時─金門古寧頭大捷特展，身歷其境巷戰。（廖志晃攝）

金門古寧頭大捷特展，可以玩互動遊戲。（廖志晃攝）

金門古寧頭大捷特展，身歷其境。（廖志晃攝）

還記得古寧頭大捷？台灣文獻館舉辦「關鍵56小時─古寧頭戰役檔案新媒體展」；結合動畫、AR、3D維度實境、肢體辨識、臉部辨識等新媒體科技、720度線上動態環景影片等數位科技，寓教於樂回顧歷史！

台灣文獻館長張鴻銘表示，為提升全民檔案意識，使國人以全新的角度，探索珍貴軍事檔案，國家發展委員會檔案管理局，以奠定台海情勢的古寧頭戰役為主題，並結合新媒體互動科技，在台灣文獻館舉辦「關鍵56小時─古寧頭戰役檔案新媒體展」。

此次特展以傳統檔案，結合創新數位科技，呈現台灣文創實力，導入動畫、AR、3D維度實境、肢體辨識、臉部辨識等新媒體科技、720度線上動態環景影片的數位應用，以及建置AR互動辨識的展覽APP行動應用裝置等，讓全民探索歷史與檔案的多元樣貌。

歡迎民眾到台灣文獻館免費參觀，體驗前所未有的觀展經驗，從關鍵交鋒、一觸即發、烽火三日、戰轉乾坤及和平展望等5大展區，走入古寧頭戰役歷史，還可動手操作展區內各項新媒體科技設備，透過角色扮演，模擬戰鬥，虛擬槍戰等互動遊戲，感受關鍵56小時戰爭的激烈，體會戰爭的殘酷與和平的可貴，展期即日起到7月2日。

(中時)