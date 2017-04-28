恆春農會推機械化採收 蔥農多觀望
恆春農會為因應國軍助收洋蔥人力縮減與農友老化，今示範洋蔥機械採收，引進日韓洋蔥剪葉機、根切機、掘取機及舉升機，強調為蔥農省去搶工人大作戰、工資支出和時間，試用過的農民也現身說法，僅需以往3分之一的工作天，吸引60蔥農圍觀，不過多持觀望態度。
恆春洋蔥長年面臨人力不足狀況，上月更因國軍助收派員與否憂心不已，恆春農會認為是時候引進機械化設備採收，今示範近期引進的日韓洋蔥剪葉機、根切機、掘取機及舉升機，希望減輕採蔥工人支出與人力嚴重不足的問題。
總幹事林順和說，目前由農會示範，吸引產銷班跟進購買施用，讓農民自行評估實用性後，再自行投資購買，恆春蔥農人口老化嚴重，搶工人情形多，1公頃採收工資成本更高達4萬5000元，為避免該產業凋零，機械化勢在必行。
擁有4.5公頃洋蔥田的黃盛財，前天才利用根切機與舉升機，完成3公頃的洋蔥採收，他說，以往要聘5工人將洋蔥斷根，忙上1天僅處理不到1分地，且人工拔蒂頭容易有裂開狀況，現用根切機1天至少處理1公頃，且更不傷洋蔥，舉升機則增加3倍效率，迅速完成洋蔥集貨。
圍觀的莊姓蔥農與其他農友討論說到，一排6株的洋蔥，通常都是邊顆最飽滿，但人工種植不可能整齊一列，機械就會輾到或切到直排種的歪七扭八的洋蔥，造成損失，因此持觀望態度，未來若也引進種植機，整體機械化也許較適合現狀。
(中時)
關鍵字：洋蔥
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