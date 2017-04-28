偷重機2分鐘後遭逮 男辯稱同款車誤騎

34歲陳姓男子於本月24日凌晨3時許，騎乘偷來的重機在土城區裕民路口遊蕩，土城分局廣福派出所警員見陳男行跡可疑，上前盤查。經警方查詢，發現車主與駕駛人不符，男子辯稱到友人家作客結束，看見與自己同款機車，不疑有他就騎走，想不到才騎不到兩分鐘就被眼尖員警發現，依竊盜罪嫌將陳男移送新北地檢偵辦。

(中時)