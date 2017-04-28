台江水日單車之旅　5月7日探訪烏山頭水庫

台江水日－愛鄉護水單車活動已舉辦10年，今年將騎乘新的單車專用道，帶民眾欣賞不同的風景。（水利局提供）

由水利局及台江社區大學合辦的台江水日單車之旅，每年會從海佃國小騎往烏山頭水庫，今年也不例外。（萬于甄攝）

嘉南大圳堤頂自行車專用道於去年底完工，今年台江水日將帶領單車騎士騎乘，享受安全及舒適的騎車環境。（水利局提供）

邁入11年的台江水日－愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅，預計5月7日登場，該活動由台江社區大學與水利局共同舉辦，從海佃國小沿著山海圳綠道騎往烏山頭水庫，今年將帶民眾騎乘新的嘉南大圳南幹支線自行車道，享受安全及舒適的騎乘環境，全長來回共約70公里。

單車休閒風潮不退，讓許多城市越來越重視單車環到步道，其中，台南知名的山海圳綠道沿嘉南大圳打造，是台灣經典的自行車道之一，而每年由台江社區大學與水利局共同舉辦的台江水日─愛鄉護水活動，就會帶領民眾探訪山海圳綠道的美。

水利局表示，藉由台江水日可讓許多親子認識台南水圳的歷史及地理變遷，讓民眾更認識嘉南平原，另外，為營造良好的綠道環境，水利局近年來不斷改善單車道路路面，也從台江國家公園沿嘉南大圳種樹築道，希望營造台南帶狀中央公園的環境。

水利局進一步指出，今年調整單車溯源之旅的路線，往年會騎乘台1線省道，造成單車與機慢車爭道，險象環生，因應嘉南大圳南幹支線自行車道興建完工，將帶領民眾騎乘嘉南大圳堤頂自行車專用道，享受安全及舒適的環境。

活動當天將由海佃國小沿著山海圳綠道騎至終點烏山頭水庫，全長來回共約70公里，主辦單位也會與民眾一同向八田與一獻花致意，現場還有台南藝術大學音樂系小提琴演奏及小台江合唱，讓民眾擁有視覺、聽覺的雙重享受。

(中時)