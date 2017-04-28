中藥製肥 27歲農青種出美味番茄

27歲林矩煌以蒜頭水、辣椒及中藥調製肥料及驅蟲劑，不使用農藥以友善土地方式種植番茄，口味極佳。（潘建志攝）

屏東27歲林矩煌餐飲科系畢業後，就到大餐廳擔任廚師，2年前離開職場返家，跟著父親林德正學習種玉女小番茄，並以蒜頭水、辣椒及中藥調製肥料及驅蟲劑，不使用農藥以友善土地方式種植，讓番茄苗結實纍纍，番茄口味極佳。

林矩煌說，餐廳工作不是只學作菜工夫，內外場行政及招待也要學，常忙到三更半夜；父親看了跟他說，不如你回家務農，我用同樣的錢請你。他看父母親每天忙著番茄園的事，因年紀逐漸大了，下決心回家幫忙。

他說，因小時候就要幫忙家裏，對務農並不陌生；不過父親是番茄界達人，他覺得不能丟父親的臉，所以非常努力學習。剛回家時很不習慣，每天5點多就得起床，和以前的生活相反，現在已適應作息，身體也變好了。

他種植的小番茄不灑農藥，而是以蒜頭、辣椒及中藥藥材，製成肥料和驅蟲水，雖然成本是一般的7倍，但效果非常好，還能申請產銷履歷認證。他種出的番茄口感甜美、皮薄多汁，不輸達人爸爸。

去年因番茄苗被颱風豪雨淹死大半，災後又找不到苗，因此種植時程晚了將近2個月，所幸管理得宜，趕得上產期，現在正量產。他說，從種苗看到番茄生長，每天都有不同感受和感動，尤其收成時特別有成就感。

(中時)