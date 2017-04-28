台馬輪失去動力受困石門外海 海巡出動艦艇救援

往返基隆、馬祖航線的台馬輪，今天下午4時許在石門富貴角外海45海浬，疑似機械故障失去動力，船上乘客5人及船員23人受困船上；海巡署接獲通報，派遣宜蘭艦前往戒護，另外派遣淡水5030艦艇前往現場救援。

(中時)