無牌車占用停車位 蘆洲警5月大執法

蘆洲警分局5月1日將針對轄內重劃區、山區道路、路邊停車格等地無牌車加強執行拖吊作業。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲警分局為解決無牌車占用停車格問題，5月1日起配合樹林區無牌車專用保管場啟用，將針對轄內重劃區、山區道路、路邊停車格等地無牌車，加強執行拖吊作業，還給民眾合法停車空間。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例、占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法規定，未懸掛號牌車輛停放路邊停車位，經環保局認定若為非堪用車輛，將由環保局處理移置，若為堪用車輛，則由警察局依道路交通管理處罰條例第12條第4項執法拖吊。

警方表示，5月1日起，車輛外觀無明顯髒汙、毀損的車輛，若未懸掛車牌並停放在道路，不管是停在紅線、白線或停車格，將依上述規定舉發拖吊，而車主若未於3日內領回，將移置到樹林區環漢路、四維路樹林區無牌車專用保管場。

蘆洲警分局也呼籲，車主如將無牌車輛停放於道路、重劃區、路邊停車格，請儘速移置，如仍有違規，將處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並還需支付拖吊費與保管費用。

(中時)