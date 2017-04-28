警大人間有味 曾中正書畫展開幕

警大人間有味，曾中正書畫展28日開幕。（甘嘉雯翻攝）

警大校長刁建生致詞。（甘嘉雯翻攝）

貴賓參觀書畫展。（甘嘉雯翻攝）

警大邀請國內極負盛名的水墨畫家曾中正，以「人間有味」為題，舉辦個人書畫展，28日在「誠園藝廊」舉辦開幕儀式，藝術家康木祥、李義弘、白丰中、李貞吉等大師及法鼓山果東方丈，出席此一盛會，校長刁建生表示，1991年他從台北市政府警察局調回母校追隨已故前校長顏世錫開始，他經常舉行藝文活動，在他心中種下藝術及美的種子，因而促成此次機緣。

曾中正老師書畫功力深厚，筆法勁秀，用墨層次豐富，創作描寫自然景致與人文風物，致力調和傳統與當代之美。曾老師其作品融入生活所思、古詩文所感及旅遊見聞，取材相當多元充實。觀賞其作品讓人倍感親切，布局寧靜雅致、畫風怡然自得，畫境中透著一股沈靜之美；沈靜中又蘊含著無盡的禪意，令人心神嚮往。

值得一提的是，曾中正老師特別首次展出一幅長約1340公分、寬約46公分，以臨摹北宋詩人黃庭堅楷書《松風閣》、草書《李白憶舊遊》、行書《經伏波神祠》等詩帖的手卷，氣勢非凡、令人讚嘆，非常值得細品鑑賞。

(中時)