兒童保護日 大同育幼院與600名國小學童兒保快閃
28日是兒童保護日，家扶基金會發起「LOVE HUGS護童擁抱」運動，大同育幼院今在中和錦和國小舉辦快閃活動，廣邀三、四年級約600名學童，利用早自習時間，與家扶娃娃一起透過輕快音樂及朗朗上口的歌詞，宣導兒童保護。
活動一開始，學生們隨著音樂揮舞雙手、搖擺肢體，學唱跳「家扶兒保操，不『閉』打小孩」，師生們同樂一起動動手腳、醒醒腦，進行百人LOVE HUGS運動，鼓勵多擁抱孩子，以最直接的關懷行動，提供安全感與愛的力量，學生們開心直呼，「我要抱抱！」
大同育幼院長黃劍峯表示，家扶基金會自1987年起推動兒童保護工作，全台第一個投身兒保工作的非營利組織，於2013年提出「428兒童保護日」，積極從事第一線的兒童救助至今已滿 30 周年，共救助2353位受虐兒童。
根據衛福部去年統計全台共通報1萬516人次的兒虐事件，其中「身體虐待」與「不當管教」共發生4502人次、42.81％，超過四成多，分占一、二位，顯示台灣的親職教育知識普遍不足。
家扶基金會呼籲，家長在管教上，不妨選擇以擁抱的方式安撫孩子，減少親子衝突並增進感情，科學證明，擁抱對孩子成長有正面助益，擁抱是最直接的親子互動方式，透過擁抱傳遞溫暖，能有效穩定情緒、降低焦慮緊張感，提供孩子安全感並建立自信心。
希望透過「LOVE HUGS 護童擁抱」運動，讓家長習慣擁抱孩子，親子間更加親密無距離，活動期間每募集到一個溫暖擁抱，愛心企業都捐助10元支持家扶兒童保護工作，以實際行動鼓舞弱勢兒少走出人生的黑暗森林。
(中時)
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