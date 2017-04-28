紅蝦名廚親授　在家料理星級好味道

安永鮮物推出義大利名廚食譜。(圖／安永鮮物)

獲得義大利美食權威指南-GAMBERO ROSSO紅蝦評鑑，Top Italian Restaurants2017台北Al Sorriso義大利餐廳主廚─馬可•洛帝托Marco Lotito，這次和安永鮮物合作，以龍膽石斑、無毒白蝦、根島生態蝦、北海道生食級大干貝、安永鮮豚-低脂絞肉…等主要安心水畜產食材，規畫出三道義大利家常食譜「海鮮青醬燉飯」、 「石斑菲力佐花椰菜白醬」、 「義大利肉醬寬扁麵」，讓消費者在家也能烹飪出零失敗的星級美味。

出身自義大利南部那不勒斯(Napoli)的Marco Lotito主廚，家族三代皆從事水產相關經營，海鮮料理是拿手絕活，對於海鮮產品的選用，馬可主廚表示，食材規格化對於成本的控制很重要，安永的龍膽石斑，不但食材已經規格化，肉質新鮮、口感佳，是選用安永鮮物的主要原因。

本次推出的三道料理食譜，皆是充滿家鄉味的家常料理，「海鮮青醬燉飯」選用了北海道大干貝、根島生態蝦（或無毒白蝦）、鱸魚高湯；「石斑菲力佐花椰菜白醬」選用龍膽石斑菲力、鱸魚高湯；「義大利肉醬寬扁麵」則使用了安永鮮豚-低脂絞肉。有了紅蝦名廚親授，食材選用安永鮮物的安心無毒產品，想要親手做一頓母親節大餐，幾個步驟就可以搞定！

本次除了與紅蝦名廚合作設計食譜之外，民眾更可在安永鮮物官網以及安永鮮物AnyongFresh粉絲團看到料理步驟影片。

(中時)