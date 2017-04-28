紅蝦名廚親授 在家料理星級好味道
獲得義大利美食權威指南-GAMBERO ROSSO紅蝦評鑑，Top Italian Restaurants2017台北Al Sorriso義大利餐廳主廚─馬可•洛帝托Marco Lotito，這次和安永鮮物合作，以龍膽石斑、無毒白蝦、根島生態蝦、北海道生食級大干貝、安永鮮豚-低脂絞肉…等主要安心水畜產食材，規畫出三道義大利家常食譜「海鮮青醬燉飯」、 「石斑菲力佐花椰菜白醬」、 「義大利肉醬寬扁麵」，讓消費者在家也能烹飪出零失敗的星級美味。
出身自義大利南部那不勒斯(Napoli)的Marco Lotito主廚，家族三代皆從事水產相關經營，海鮮料理是拿手絕活，對於海鮮產品的選用，馬可主廚表示，食材規格化對於成本的控制很重要，安永的龍膽石斑，不但食材已經規格化，肉質新鮮、口感佳，是選用安永鮮物的主要原因。
本次推出的三道料理食譜，皆是充滿家鄉味的家常料理，「海鮮青醬燉飯」選用了北海道大干貝、根島生態蝦（或無毒白蝦）、鱸魚高湯；「石斑菲力佐花椰菜白醬」選用龍膽石斑菲力、鱸魚高湯；「義大利肉醬寬扁麵」則使用了安永鮮豚-低脂絞肉。有了紅蝦名廚親授，食材選用安永鮮物的安心無毒產品，想要親手做一頓母親節大餐，幾個步驟就可以搞定！
本次除了與紅蝦名廚合作設計食譜之外，民眾更可在安永鮮物官網以及安永鮮物AnyongFresh粉絲團看到料理步驟影片。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。