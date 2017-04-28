掃蕩偏鄉毒品 四聲道破解販毒密碼
苗栗縣大湖分局深入偏鄉掃蕩毒品，查獲一名江姓保全人員涉嫌利用值勤崗哨期間吸食毒品外，對外以保全員身分掩護，販售毒品給泰安鄉後山多個部落，警方掌握線報後為釐清藥頭與藥腳的分布範圍，出動超過5名偵查佐以國、台、客、原等語言專長破解交易密碼，順利掌握9人，一舉成擒。
警方調查，35歲的江姓男子原本在士林壩擔任保全，利用保全人員不得有刑案紀錄的背景作為掩護，多次與藥腳約在空曠的士林壩或是附近小商店及自己住家等進行交易，不只自己吸毒，還供給附近親友等一起使用。
由於藥腳幾乎遍布後山的士林部落、象鼻部落、大安部落及台中市和平區的桃山部落等，年齡層從20多歲到40歲都有，有農夫也有砂石車司機，還有表哥、表弟等都先後深陷毒品之中。
江男辯稱，他不是販毒，只是山上的朋友找不到門路，所以由他作為管道，為親友代購，只是原價轉讓，幾乎沒有賺錢，但對於交易的對象及細節卻交代的含糊不清，試圖規避責任。
警方指出，全案經員警長達3個多月跟監、蒐證，並報請苗栗地檢署檢察官廖倪鳳指揮偵辦，這次破案難度高，在於須突破語言隔閡，江男與藥腳約交易的時候，會用國台客原等多種語言交換說，經常需要請懂泰雅語的警員協助翻譯，就連問筆錄時還要分頭問，由原民警員在旁，避免串供，且蒐證困難，容易被發現行蹤，能夠順利破案，也仰賴大湖分局警員通力合作。
(中時)
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