ㄋㄟㄋㄟ要如何自我保健

(達志)

很多婦女都能自我摸到乳房上有小腫塊，也許一、二個或多個，觸摸時為圓形，是易於推動的結節，這些小腫塊及結節，經常有隱痛、經期疼痛較明顯。

西醫說的乳腺增生或乳房小葉增生病多半和卵巢機能紊亂有關，常表現月經不正常的反應。中醫則認為和憂思鬱怒，肝脾失調有關，氣血運行不暢，氣滯血瘀或腎氣不足所致。

乳腺增生，是女性最常見的乳房疾病，發病率高、逐年增加且年輕化，乳腺增生是指乳腺上皮和纖維組織增生，乳腺組織導管和乳小葉，在結構上的退行性病變及結締組織的生長，原因主要是內分泌激素失調。

哪些原因導致內分泌激素紊亂呢？中醫認為，情懷不暢，肝氣無法正常疏瀉而氣滯血淤疾凝，衝任不調，常有月經紊亂、面部色斑乳腺增生的情況。從現代醫學觀點來說，是由於體內激素周期性變化，當卵巢分泌的雌激素水平過高，黃體孕激素過少，或兩者分泌不協調，就可能引起乳房中的乳腺導管上皮細胞和纖維組織增生。

有病要看醫生，但回到日常生活，有甚麼自我保健之道呢？養生專家白雁建議練習「消滯功」，讓氣血不會「停滯、滯留」。過度緊張、刺激、憂慮、悲傷，造成神經衰弱，也會加重內分泌失調，所以應該少生氣，保持情緒穩定，維持活潑開朗的心情。

過勞肥怎麼辦

※雙手合十( 消滯功 )小功法：

1、挺胸並以雙手在胸前做合十狀，手要貼住胸點。

2、開始以合十的手，左右用力互推。左手推右手時，合十的兩手到右胸。右手推左手時，合十的兩手到左胸。

3、相互施力時，吸氣，用力到發抖的感覺，再放鬆呼氣，左右推重複做十八次。

(中時電子報)