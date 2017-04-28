受到戴奧辛蛋汙名 合成商行批商譽已毀
頭份市合成南北貨批發行日前因蛋品疑似遭到戴奧辛汙染，遭下架回收3760台斤的疑慮雞蛋28日由苗栗縣衛生局解封退運，將送往彰化銷毀，不過業者不平表示，商譽幾乎全毀，客源掉了8成以上，蛋品的損失可估算，但50年商譽蕩然無存，十分痛心。
苗栗縣衛生局副局長楊文志28日率同食品衛生科及政風人員前往頭份市合成批發行，解封188箱、3760台斤可疑雞蛋，經清點後將退運回彰化王功蛋行，並由彰化縣衛生局接手後續事宜。
楊文志指出，合成批發行所販售的雞蛋來自彰化王功蛋行，考量收貨時各蛋場雞蛋已混合，難以釐清，因此這批解封雞蛋，應將進行銷毀。
合成商行的劉姓老闆娘表示，這段時間客人跑掉至少8成，還有買菜婦人經過時罵她「怎麼賣毒雞蛋」，讓她痛心蒙受不白之冤，開店50幾年累積的商譽一夕全毀，希望政府幫忙還店家清白。
劉姓老闆娘說，封存退運的這批雞蛋損失2、30萬，金額不算最大但影響商譽事大，食安問題把關應由政府在生產源頭進行檢驗，而不是讓下游批發、零售端受害承擔。
(中時)
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