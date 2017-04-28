操場跑道占用民地？義學國小擬以市價價購

泰山區義學國小校地東南側一塊畸零地因產權複雜，設校時未徵收，校地缺了一角且阻礙通行，已令校方相當頭痛，未料去年底收到畸零地其中1位地主的存證信函，指圍牆和操場跑道占地約3坪，若不拆就提告，教育局已介入協調，盼以市價買地。

義學國小校長張照壁表示，20年前設校徵地時，因校地東南側圍牆外人行道約280坪畸零地產權複雜，徵收困難，校區規畫因此「缺了一角」，過去幾年也為了學童通行安全而再討論徵收問題，但該畸零地價值超過1億，徵收因此作罷。

張照壁表示，由於該處畸零地讓校地東南側沒辦法蓋行人行道，校方以導護規畫維護學童通行安全，本以為風波暫息，沒想到去年又接到80多位地主其中1位的存證信函，指校方占用民地，希望學校將東南側圍牆拆除，否則提告。

教育局表示，義學國小東南側地號566-2土地，都市計畫使用分區本來就是學校用地，但設校時因產權複雜而未徵收。

教育局委託地政單位重新量測後，確認義學國小操場跑道、圍牆當年因量測有誤，用到尚未徵收的約3坪土地，原因為「當年量測疏失」，但因校地已因該畸零地而顯破碎，現正積極和地主協調，將以市價價購土地，絕不會影響學童使用操場權利。

(中時)