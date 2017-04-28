籃球》想被野獸教球嗎？報名未來英雄籃球訓練營

未來英雄籃球訓練營的師資空前堅強！(展逸國際行銷提供)

擁有「野獸」林志傑、「少俠」田壘、楊敬敏、陳世念與曾文鼎等5大黃金世代球星擔任教練的「2017 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，今年將增列高雄場，想被這些知名球星親自下場教導的球迷，千萬別錯過這次難得的機會！

今年的未來英雄籃球訓練營將從7月4、5日搶先在高雄開跑，然後7月7到9日來到新北市南山高中舉行，報名將分8到15歲的歡樂英雄組，以及13到22歲的超級英雄組，所有學員都可獲得籃球1顆、T恤2件與結業證書。

由於陳世念、楊敬敏、林志傑、田壘與曾文鼎剛好是從1號到5號位置的球員，所以報名學員可以全方位學習到各個位置的基本功，他們也一直努力培植國內籃球新勢力，除了舉辦經典傳承賽，更在「純粹做好事」活動回饋偏遠學童。

不想錯過跟這批黃金世代球星近距離接觸，且學習打球樂趣機會的球迷，可以上到台北場http://www.accupass.com/go/beheroestpe，以及高雄場http://www.accupass.com/go/beheroeskh報名網站了解相關報名詳情。

(中時電子報)