桃園獲全球七大智慧城市 盼能奪TOP1

桃園市長鄭文燦表示，桃園已經進入全球7大智慧城市，最後選拔盼能拿下TOP1最高榮耀。（甘嘉雯攝）

桃園進入全球7大智慧城市，ICF主席及共同創辦人JOHN JUNG親自到桃園參與智慧城市獎項第3階段實地訪視行程。（甘嘉雯攝）

桃園進入全球7大智慧城市，市府團隊努力要爭取TOP1榮耀。（甘嘉雯攝）

桃園進入全球7大智慧城市，ICF主席及共同創辦人JOHN JUNG（右三）將訪視桃園智慧城市推動成果，桃園市長（左三）也親自介紹。（甘嘉雯攝）

桃園進入全球7大智慧城市，ICF主席及共同創辦人JOHN JUNG（右）頒發TOP7全球7大智慧城市給桃園市長鄭文燦。（甘嘉雯攝）

桃園進入全球7大智慧城市，桃園市將爭取最高榮耀TOP1。（甘嘉雯攝）

桃園市獲選全球7大智慧城市，，國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，簡稱ICF）主席John Jung特地前來實地訪視，桃園市長鄭文燦說，ICF每年舉辦3階段全球智慧城市評比，桃園市通過2階段，目前正爭取TOP1最高榮譽，期待6月能到美國紐約領獎。

鄭文燦表示，智慧城市計畫兼具產業及未來導向，並讓市民生活更方便智慧，可與「亞洲‧矽谷計畫」結合，應用大數據、工業4.0、物聯網（IoT），也透過智慧城市計畫帶動產業投資。

目前桃園在發展智慧城市計畫，有3大發展面向，包括智慧城市展現對智慧生活的追求，以友善使用者角度檢視智慧城市內涵，以市府推行「桃園市市民卡」為例，市民卡是一卡多功能，可當作學生證、門禁卡、電子錢包，方便借書、繳交停車費以及搭乘公車捷運，方便市民運用便利生活。

此外，智慧城市應具未來及教育導向，市府推動「桃園市發展低碳綠色城市低碳運具設施補助實施計畫」，教育導向方面，推動智慧教室計畫；智慧城市也要發展智慧產業，市內約有30家ICT大廠，透過鼓勵ICT產業轉型為物聯網（IoT）產業，發展雲端技術、資料中心等。

John Jung表示，ICF全球智慧城市評比約有140位評審委員，這次率領部分評審委員到台灣評鑑，以全球來說，共有超過1000個城市自詡智慧，但是真正稱得上智慧城市的僅約160個，而台灣就有13個城市名列其中，桃園也是其中一員，因此ICF也成立區域性組織「ICF TAIWAN」，展現對台灣的重視。

(中時)