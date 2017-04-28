欠繳百萬營業稅遭查封 美容店查封物一元起標

南投市一家連鎖美容店因為欠稅，被彰化執行分署查封，店內家電、家具，將於5月5日上午10時在美容店舉行現場拍賣會，所有查封物都是1元起標，歡迎有興趣民眾於當日至現場應買。

拍賣項目包括電視、分離式冷氣機各11台、洗衣機、落地式乾衣機各2台、2組卡拉OK音響設備、電腦主機含螢幕、飲水機、毛巾加熱機、冰箱及3組沙發含茶几，拍定交付價金後，即可將家電、家具搬回家。

(中時)