公廁開放到下午5點 民眾傻眼
公園廁所只開放到下午5點？市議員楊朝偉、呂淑真表示，大溪河濱公園是自行車步道必經之處，但很多民眾騎車來此卻找到公廁，但看到門口一個大大的告示：因為破壞嚴重，因此廁所僅開放到下午5點，議員痛批，這裡不僅桃園的民眾會來騎車，新北市民也會來此，想上廁所卻無處可去。
楊朝偉表示，桃園市大溪河濱公園環境宜人，還設有自行車道，使用率高，但公園內唯一廁所卻在傍晚5點就關門，讓許多民眾傻眼，懷疑廁所早早關門與一例一休有關。
「公園廁所開放到幾點？」工務局長黃治峯說，公園廁所開放時間，是晚上10點，不過楊朝偉拿出大溪河濱公園廁所公告照片，標示上竟是每天傍晚5點就關門，原因是夜間設施破壞嚴重，調整關門時間為傍晚5點。
呂淑真也表示，公園如廁環境很重要，八德區大明公園也有類似問題，要求市府工務局重視了解，讓民眾內急時，能有地方「方便」；會要求相關單位如大溪區公所協助改善。
(中時)
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