小英接受路透專訪談兩岸 國台辦回應：民進黨才應該負責

大陸國台辦發言人馬曉光。（資料照片，藍孝威攝）

蔡英文總統27日接受路透社專訪時針對兩岸關係表示，「感受不到對岸有決心要讓兩岸關係往前走」，大陸國台辦發言人馬曉光今晚7點發出新聞稿回應，指民進黨政府不認同一個中國與九二共識，並且縱容去中國化等台獨活動，才應該為兩岸關係的僵局負起責任。

馬曉光表示，去年520以來，兩岸關係最根本的變化是體現一個中國原則的「九二共識」共同政治基礎遭到破壞。「誰破壞了這個基礎，誰就應為當前的兩岸關係僵局負責。」

馬曉光表示，民進黨當局不僅不承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一個中國，還在島內縱容支持一系列「去中國化」的台獨活動，阻擾兩岸交流合作，煽動兩岸民意對立，這才是當前兩岸關係發展的最大障礙，對此兩岸同胞看得清清楚楚。

馬曉光重申，大陸的對台大政方針是一貫的、明確的。大陸堅持體現一個中國原則的「九二共識」，努力維護和推進兩岸關係和平發展，絕不允許國家分裂，這是13億多中國人民的共同意志和堅定決心。

馬曉光呼籲，台灣當局只有承認九二共識、認同一個中國，才是化解當前兩岸關係僵局的唯一出路。

(中時)