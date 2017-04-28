回應蔡英文專訪 國台辦：承認「九二共識」才是唯一出路

總統蔡英文日前接受外媒專訪，就當前兩岸關係局勢的表述，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，自去年520以來，兩岸關係最根本的變化，在於體現一個中國的「九二共識」共同政治基礎遭到破壞，誰破壞了這個基礎，就應為當前兩岸關係僵局負責，也只有承認「九二共識」，才是化解兩岸僵局的唯一出路。

針對蔡英文的專訪內容，國台辦本次回應有別過去，一改過去稱「台灣地區領導人」，而是直稱蔡英文。馬曉光痛批，民進黨當局不僅不願承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一中，還在台灣內部縱容支持一系列「去中化」的台獨活動，阻擾兩岸交流合作，煽動兩岸民意對立。

馬曉光指出，民進黨當局的舉動，才是當前兩岸關係發展的最大障礙，對此兩岸同胞看得清清楚楚。

他重申，大陸對台大政方針是一貫、明確的，大陸堅持體現一個中國原則的「九二共識」，努力維護和推進兩岸關係和平發展，但絕不允許國家分裂，這是13億多中國人民的共同意志與堅定決心。

(旺報)