許仁豪不敵球王 「李林大戰」提前4強上演
我國羽球好手許仁豪 ，武漢羽球亞錦賽28日男單八強賽，生涯第4度碰頭當今球王李宗偉，18比21、13比21再度飲恨，無緣搶下對戰首勝，晉級的李宗偉則將與中國大陸「超級丹」林丹，提前四強上演經典「李林大戰」戲碼。
許仁豪亞錦賽先後拍落香港胡贇、印度賈亞拉姆（Ajay Jayaram）挺進八強，過去3度與李宗偉交手都居下風，許仁豪此役開賽氣勢如虹，一度取得9比5領先，但隨後遭球王回敬一波9比1，即便末段連拿3分拉尾盤，仍18比21先失首局。次局李宗偉掌握進攻主導權，許仁豪18比21、13比21八強止步。
稍早林丹八強賽則21比14、21比12拍落我國周天成，四強戰是他與李宗偉生涯第39度碰頭，林丹取得對戰26勝12負上風，尤其林丹4月馬來西亞超羽賽決賽才擊敗球王，終止近期對戰李宗偉3連敗，捧起個人首座馬來西亞賽金盃，讓坐擁主場優勢的林丹贏面更大。
(中時電子報)
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