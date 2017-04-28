友善行人步道，變殺人步道？

市議員黃敬平表示，中壢區中央西路施工中的人行道危機重重，土石就像被炸彈炸過一樣，也不見防護措施。（甘嘉雯翻攝）

市議員黃敬平表示，中壢區中央西路施工中的人行道危機重重，土石就像被炸彈炸過一樣，也不見防護措施。（甘嘉雯翻攝）

巫姓民眾家門前因在施工，卻不慎跌倒重傷，直呼倒楣。（甘嘉雯翻攝）

巫姓民眾家門前因在施工，卻不慎跌倒重傷，直呼倒楣。（甘嘉雯翻攝）

中壢區中央西路施工中的人行道危機重重，連暫時性的木板坡道也沒放，人行道土方、廢棄石材隨意棄置，市議員黃敬平表示，施工地點就像炸彈炸過一樣，三天兩頭就有路人絆倒、受傷，路經此處只能自求多福，前幾天就有1位70多歲巫姓老先生才踏出家門，一不留神就摔成嘴唇皮外翻、口流鮮血，鼻子、膝蓋、手腕等多處擦傷，跌坐在門口，驚魂未定。

根據了解，工務局從去年8月起進行中壢區中央西路人行道改善計畫，施工路段從延平路到三光路段，全長1380公尺，工程經費4330萬元，預計今年7月可完工。

黃敬平也提到，巫老先生25日出門摔得滿身是傷，詢問包商，包商竟然說，只負責施工，鋪設木棧板並不是他們的事，讓家屬氣得說不出話來，質疑民眾連自家門口都會發生意外，有家歸不得，如何安身立命？他要求市府一定要負起完全的責任。

梁為超議員也表示，人行道與騎樓因整修造成高低落差甚鉅，市府公共工程怎可草率行事。

謝彰文議員表示，內政部營建署執行「市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，桃園市連續2年在6都評比中，敬陪末座，真的是讓市民臉上無光。

工務局長黃治峯表示，會去慰問傷者，而執行單位未遵守規定，會予以懲處。

(中時)