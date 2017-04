蔡總統盼與川普再次通話語意被曲解？ 口譯哥：外媒也會亂報英文

曾在蔡英文勝選記者會一鳴驚人的口譯哥趙怡翔,今表示對路透社曲解受訪者的原意,感到失望。(圖/取自Vincent Chao臉書)

總統蔡英文昨(27)日接受《路透社》(Reuters)專訪,談論有關台美、兩岸關係及國防軍購等議題,其中她說到,不排除有機會與美國總統川普再次通話;然而,路透社稱,川普今於白宮受訪時,直接拒絕蔡總統此構想,引起各界熱議。對此,曾在蔡英文勝選記者會一鳴驚人的口譯哥趙怡翔指出,英文報也會亂報英文,直言,「誰說國際媒體就是專業?」

針對《路透社》報導川普拒絕與蔡英文通話一事,總統府今說明,指當時是面對對方所提出的假設性提問,總統被動回應不排除,但必須衡量整體情勢與美方考量,從訪談對話全文即可清楚理解總統原意,惟相關報導顯然不精確,容易造成混淆。

口譯哥趙怡翔今也於臉書發文,開頭即強調,「這兩天認知到好『翻譯』的重要性!」趙指出,蔡總統接受訪問時說,「我們不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話,但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。」對於假設性問題,這是一句被動的話,而舉出許多通話前的條件。

不過,趙怡翔說,經過路透社的「專業」翻譯,這句話變成,「We don't exclude the opportunity to call President Trump himself(我們不排除打給川普總統)」不只如此,標題更誇張,「Taiwan president says phone call with Trump can take place again(台灣總統說能再次與川普通話)」突然之間,被動的語意竟轉成主動,且標題裡條件更消失。

「翻譯不應該是詮釋的一個工具。」趙怡翔強調,訪問者有義務如實呈現受訪者的話,而不是透過曲解來炒作新聞,這讓他對路透社感到相當失望,「這場教訓學到英文報也會亂報英文,誰說國際媒體就是專業?」同時,他也認為台灣也存在著「假新聞」,因此不得不更謹慎面對。

(中時電子報)