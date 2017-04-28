毒蟲開車逃竄 國道起火跳車遭逮

車身起火，兩嫌跳車遭逮。（楊明峰翻攝）

2名嫌犯在國道上被員警壓制在地。（楊明峰翻攝）

范姓男子與林姓男子28日下午5時許將車輛停在桃園市楊梅區瑞獅大橋下，被楊梅警分局草湳所員警劉家瑋、吳依雯發現車牌與車身不符，當場開車逃逸，見到巡邏員警吳煜祥、陳育聰開車趕到，一路從省道飛車開到國道1號逃竄，跑了近10公里後，因車身不明原因自燃，趕緊停在路肩跳車，隨即遭員警壓制在地，身上被起出毒品吸食器，無人傷亡，全案依毒品等罪嫌移送偵辦。

(中時)