五一連假遊農博 開放大潭工業區路邊停車

因應五一勞動節來臨，市府新聞處表示，將開放大潭工業區路邊停車，同時增派接駁車到桃園農業博覽會會場。（甘嘉雯翻攝）

因應五一勞動節來臨，市府新聞處表示，將開放大潭工業區路邊停車，同時增派接駁車到桃園農業博覽會會場。（甘嘉雯翻攝）

因應五一勞動節來臨，市府新聞處表示，將開放大潭工業區路邊停車，同時增派接駁車到桃園農業博覽會會場。（甘嘉雯翻攝）

因應五一勞動節來臨，市府新聞處表示，將開放大潭工業區路邊停車，同時增派接駁車到桃園農業博覽會會場。（甘嘉雯翻攝）

農博交通資訊。（甘嘉雯翻攝）

因應五一勞動節連假參觀「2017桃園農業博覽會」人潮，桃園市新聞處長張惇涵表示，市府在連假期間，開放大潭工業區內道路路邊停車，而從本周末至5月14日農博展期間，大潭工業區內於假日時段，也開放道路路邊停車；同時，市府並增加接駁車班次，由原本每日投入39輛接駁車，擴增至56輛。

張惇涵表示，桃科停車場線（藍線）將投入20輛車營運，平均每3分鐘1班車；大潭工業區線（紫線）投入6輛車營運，平均每15分鐘1班車，歡迎遊客多利用桃科停車場及大潭工業區路邊停車，並轉乘接駁車參觀農博，既輕鬆又方便。

「2017桃園農業博覽會」自本月22日開幕至昨27日，各展區遊園人次累積已突破197萬人次，尤其是上周日（23日）天氣放晴，單日各展區進出人次即突破百萬人次，市長鄭文燦即指示市府團隊，必須加強園區管理與交通疏運措施，提高服務品質，讓農博園區成為國人「五一連假出遊首選」。

市府已協調大潭三合一服務中心，開放大潭工業區園區內道路路段，供民眾路邊停車使用。園區內路段路邊停車，最多可停放1000台小型車，大潭接駁站與農博會場間，增闢6輛接駁車，平均15分鐘1班。另外，也在桃科停車場安排20輛車營運，約每3分鐘1班。

另外，農博接駁車有4條路線，與4月23日派出的接駁車相較，高鐵桃園站線（綠線）原本派10輛車，五一連假增加為12輛；楊梅後火車站線（黃線）原本9輛，增加為11輛；桃科停車場線（藍線）原本14輛，增加為20輛；永安漁港線（紅線）原本6輛，增加為7輛；假日新闢大潭工業區線（紫線），共投入6輛，總計五一連假共投入56輛接駁車，全力疏運遊客。

(中時)