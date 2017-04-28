桃園市立圖書館 29日起每周六提早開放時間

2017年國中教育會考」將於5月20日至21日登場，桃園市立圖書館體貼這些辛勤苦讀的莘莘學子，自29日起每周六、日提早自修室開放時間至早上8點整，讓學子們有更多的時間能夠讀書，以期取得最佳成績。

(中時)