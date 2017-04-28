花東業者合推「換肺假期」 主打「新鮮空氣市場」
花蓮、台東是全國唯「二」沒有受PM2.5影響的縣市，而花東旅遊住宿業者也看準這項「空氣市場」，邀請飽受空屋威脅的民眾，40家業者參與推出住宿、旅遊、伴手禮等多項優惠方案，鼓勵民眾安排「換肺假期」，來花東享受清淨空氣的旅遊時光。
由花東觀光業者組成的「太平洋觀光產業聯盟」理事長吳方榮表示，國人旅遊型態已經大幅改變了，以前是「環島型」，講求多點式的參觀，走馬看花的旅遊方式已過時，現在民眾喜歡深度旅遊，「最在地，越國際」的特色也逐漸成爲熱潮。
有感於觀光業近年來的緊縮，旅遊業者無不加緊推出最在地的旅遊賣點，吳方榮指出，「PM2.5」造成的健康恐慌，整合出獨具的花東換肺旅遊行程，目標鎖定國內遊客，行程從適合全家大小、銀髮族群、青少年喜愛的冒險探索行程通通有。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐指出，全台觀光業自去年來明顯受到影響，其中花蓮又因受限交通方式影響更大，而陸客僅是其中之一，據飯店業住房率統計，以今年跟去年同期，至少衰退5成業績，旅遊指定國籍，只要願意來通通歡迎！
他強調，這次的主打特色，就是花東的「好山、好水、好空氣」，透過異業結盟，以「區域戰」的方式，吸引國內遊客免出國，就能在花東兩縣享受到不輸國外的旅遊品質，三天兩夜或四天三夜的遊程，都會很豐富。
「面對環境的改變，要靠自己！」行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛指出，目前花蓮空中航線部分已開通香港、曼谷航線直航，未來也計畫延伸至台東，在陸路、海路則有補貼專案，這波暑期花東觀光衝刺計畫，有信心可增加2成，多可達5成！
(中時)
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