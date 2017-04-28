NBA規格！WeSport鬥牛賽 孕育明日之星
隨著NBA季後賽打得正酣，這股籃球熱潮也延燒整個台灣！第二屆『WeSport春季3on3鬥牛賽』近日亦於台中新時代及高雄草衙道如火如荼的展開中，總獎金/獎項價值上看100萬元，因此吸引超過600支隊伍、2600位選手前來參賽，人數與規模都堪稱是今年中、南部春季最「夯」的籃球賽事！
WeSport春季3on3鬥牛賽，共分國中、高中與大專社會3組，目前賽事已進入白熱化階段，各區冠軍隊伍將在本周周末(30日)誕生，此次主辦單位也大加碼，草衙道、新時代區各組晉級四強隊球隊，將分別由adidas與NIKE贊助(每隊)3雙球鞋，而最終勝利的隊伍，不僅能奪得「中霸天」、「南霸天」的稱號，其獎金與獎品總值，也堪稱是中、南台灣之最。
值得一提的是，此次WeSport鬥牛賽的比賽場地也別具特色，選在新時代、草衙道購物中心的WeSport動動廣場內進行，不僅能在舒適冷氣空間競賽，球場更比照NBA等級，以高級楓木地板作設計，讓球員能在比賽過程依舊能兼具品質；此外，為了讓現場觀眾、商場顧客都能共襄盛舉，主辦單位更在賽事過程中安排『中場神射大挑戰』，開放現場自由報名，連飆進2球的選手將得到NBA球衣一件（每場次限量1件）。
主辦單位表示，過往國內三對三籃球賽事主要集中於寒暑假，且規模多鎖定為地區性，為求讓莘莘學子於在學期間能保有運動習慣，因此草衙道購物中心此次特別與adidas、NIKE等知名運動品牌合作，推出中、南部跨區的籃球賽事，不僅豐富化比賽內容，更祭出豐厚獎金與優值贈品，就是希望能提供一項優質運動平台，讓學生族群能好好釋放自己，並築起培育基層籃球好手的溫床，以培育更多籃球界的明日之星。
活動詳情，敬請搜尋：
草衙道
http://www.tarokopark.com.tw/index.html
新時代購物中心
http://www.tarokomall.com.tw/index.html
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範