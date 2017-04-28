NBA規格！WeSport鬥牛賽 孕育明日之星

大魯閣第2屆WeSport春季3on3鬥牛賽比賽場地，比照NBA等級，選在WeSport動動廣場的高級室內楓木籃球場進行。（圖／大魯閣提供）

隨著NBA季後賽打得正酣，這股籃球熱潮也延燒整個台灣！第二屆『WeSport春季3on3鬥牛賽』近日亦於台中新時代及高雄草衙道如火如荼的展開中，總獎金/獎項價值上看100萬元，因此吸引超過600支隊伍、2600位選手前來參賽，人數與規模都堪稱是今年中、南部春季最「夯」的籃球賽事！

大魯閣第2屆WeSport春季3on3鬥牛賽戰況白熱化。（圖／大魯閣提供）

WeSport春季3on3鬥牛賽，共分國中、高中與大專社會3組，目前賽事已進入白熱化階段，各區冠軍隊伍將在本周周末(30日)誕生，此次主辦單位也大加碼，草衙道、新時代區各組晉級四強隊球隊，將分別由adidas與NIKE贊助(每隊)3雙球鞋，而最終勝利的隊伍，不僅能奪得「中霸天」、「南霸天」的稱號，其獎金與獎品總值，也堪稱是中、南台灣之最。

值得一提的是，此次WeSport鬥牛賽的比賽場地也別具特色，選在新時代、草衙道購物中心的WeSport動動廣場內進行，不僅能在舒適冷氣空間競賽，球場更比照NBA等級，以高級楓木地板作設計，讓球員能在比賽過程依舊能兼具品質；此外，為了讓現場觀眾、商場顧客都能共襄盛舉，主辦單位更在賽事過程中安排『中場神射大挑戰』，開放現場自由報名，連飆進2球的選手將得到NBA球衣一件（每場次限量1件）。

主辦單位表示，過往國內三對三籃球賽事主要集中於寒暑假，且規模多鎖定為地區性，為求讓莘莘學子於在學期間能保有運動習慣，因此草衙道購物中心此次特別與adidas、NIKE等知名運動品牌合作，推出中、南部跨區的籃球賽事，不僅豐富化比賽內容，更祭出豐厚獎金與優值贈品，就是希望能提供一項優質運動平台，讓學生族群能好好釋放自己，並築起培育基層籃球好手的溫床，以培育更多籃球界的明日之星。

活動詳情，敬請搜尋：

草衙道

http://www.tarokopark.com.tw/index.html

新時代購物中心

http://www.tarokomall.com.tw/index.html

(中時電子報)