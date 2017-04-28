洗腎病患應控制飲食，別輕忽高血鉀的危險

南投醫院腎臟科主任莊宗芳，為民眾進行衛教。（廖志晃翻攝）

洗腎患者要注意飲食的選擇，避免高鉀、高磷的食物，如果飲食不加節制，攝入富含鉀離子的食物，可能產生嚴重的後果！

南投一名蔡姓洗腎病患，家人想幫他補充營養，因此購買奶粉三餐沖泡給他喝，結果，有一天突然不省人事，心跳差點停止！急忙送至衛福部南投醫院急診。

南投醫院急診醫學科主任洪世昌指出，患者當時呼吸衰竭，經急救後穩定生命徵象，血液檢查顯示患者鉀離子高達9.1mmol/L，因此照會腎臟科安排緊急血液透析治療，將鉀離子快速移除體外，解除高血鉀的危機。

腎臟科醫師葉哲廷表示，鉀離子是由腎臟處理排出身體，所以腎功能差者較易產生高血鉀；高血鉀輕者無症狀，嚴重會心悸、暈厥、四肢無力、呼吸淺促，甚至產生致命的心律不整而猝死。

洗腎的病人雖然可藉由血液透析除掉部分的鉀離子，但血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，仍會逐漸累積，因此到了下次洗腎前，是血鉀最高、最危險的時刻。

營養師蔡秀雯說，市售奶類每一份（鮮奶240cc、奶粉3湯匙）約含350-400毫克的鉀，因此提醒洗腎患者，要選擇洗腎專用的低磷鉀配方奶品；並且控制飲食，高鉀食物包括瓜類、香蕉、草莓、蕃茄、奇異果，而葡萄乾等果乾以及蔬菜湯、肉湯等應特別避免。蔬菜及肉類，應以大量開水川燙減少鉀離子。

(中時)