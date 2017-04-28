老年抗衰弱運動 花蓮首創長者運動包

花蓮縣衛生局今天上午舉辦「長者體適能抗衰弱運動」啟動儀式。（張祈攝）

花蓮縣首創長者分級「運動包」，運動工具簡易輕巧、長者在家也可以自行運用，內容有適合個人分級的「彈力帶、彈力繩、沙包及復健棍」等器材。（張祈攝）

花蓮縣首創長者分級「運動包」，運動工具簡易輕巧、長者在家也可以自行運用，內容有適合個人分級的「彈力帶、彈力繩、沙包及復健棍」等器材。（張祈攝）

據內政部人口統計資料顯示，花蓮縣老年人口高達14.7%，已達「高齡化社會標準」，為朝向銀髮樂活城市邁進，花蓮縣衛生局率先爭取抗衰弱運動為期半年試辦計畫，推出長者分級運動包、培訓30名運動陪伴志工，為長輩打造「運動處方」。

花蓮縣衛生局今天上午舉辦「長者體適能抗衰弱運動」啟動儀式，期盼透過醫療專業團隊評估檢測，為每位長者量身打造運動處方，預防衰弱、失能，擔任臨床醫師超過30年的衛生局長林宏滿指出，預防疾病重於治療，讓長者養成運動興趣，取代每月領慢性藥的習慣。

受到民間社福單位及中央的協助，花蓮縣衛生局爭取到「抗衰弱運動為期半年試辦計畫」跨領域引進老人醫學、復健科、營養科及民間運動中心等，並選定「國福社區」及「仁里社區」進行試辦，不僅培訓30名運動陪伴志工，並研發出長者分級運動包，讓長輩隨時隨地都能輕鬆運動。

為善用抗衰弱運動工具，花蓮縣首創長者分級「運動包」，運動工具簡易輕巧、長者在家也可以自行運用，內容有適合個人分級的「彈力帶、彈力繩、沙包及復健棍」等器材，藉由運動陪伴志工的協助訓練，讓長者在6個月課程中有好的運動工具有效增進體能抗衰弱。

李宏滿指出，長照不是福利，而是讓長者活得尊嚴、活得自在，以期讓長者能在地健康老化，透過適度的運動強身，醫改老人家動不了的刻板印象，配置專屬長者的運動配方，強化長者健康預防、減緩失能，讓晚點生活也能過得很精彩。

(中時)