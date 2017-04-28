彰化縣科展14件特優作品 代表參賽全國
去年彰化縣在全國科展中獲得縣市團體成績第1名，全縣振奮，縣內各國中小都能沉浸在科學學習的樂趣之中，今年縣內選拔，競爭更激烈，選出14件特優作品代表彰化縣參賽，縣長魏明谷頒獎，祝福參賽選手能在全國賽事嶄露頭角，爭取最高榮耀。
彰化縣政府選拔全國科學競賽代表團隊「特優」14件、「研究精神獎」12隊、「團隊合作獎」12隊、「鄉土教材獎」11隊、「最佳創意獎」11隊、「團體精進獎」12校及「團體獎」28校等。
從今年作品內容，食安、環境與重大議題普遍獲得師生關注，魏明谷說，學生在生活上主動發現問題，並利用科學方法解決問題，這樣的能力正是未來人才所需具備的，感謝老師在科學教育上的投入，獎勵特優，每件作品補助3萬元。
彰化縣科學競賽成果發表，創意、挖掘問題的能力，讓人驚豔連連，例如，陽明國中作品探討市售沙拉油及橄欖油在可見光雷射照射下發光行為之探討、螺陽國小作品探討碳化稻穀對農作的效益、水尾國小則研究美食奧螻蛄蝦穴居的生活以及陽明國中作品探討利用水波當成地震警報器之可行性。
(中時)
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