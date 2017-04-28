又出包！聯航故障停飛 閃電狼及時換機出發

閃電狼與航空公司工作人員合影留念。（取自閃電狼臉書）

閃電狼向機場公司工作人員致謝。（翻攝照片）

職業電競隊閃電狼上午搭乘聯合航空班機飛往舊金山，並轉機前往巴西參加2017季中邀請賽時，因班機機械故障，在等候3小時班機宣布取消，一行人在各單位協助下順利轉搭晚間的荷航班機出發。

當聯航宣布取消班機後，閃電狼團隊及贊助商求助電子競技運動協會理事長鄭寶清及立法院副院長蔡其昌等人協助，甚至連總統府也出面商請各單位協助，所幸在機場公司與航空公司協調下，閃電狼團隊一行共15人改搭晚間的荷航班機前往阿姆斯特丹，再轉機至巴西，比賽行程未被耽誤。

閃電狼成員也在臉書上貼文感謝各界協助，讓他們順利成行，還不忘調侃「謝謝聯合航空，我們是自己走下飛機」。由於閃電狼是大會種子選手，因此抵達巴西後直接參加5月4日至5日的第二輪賽事。

(中時)