大膽島文創設計競賽　「打炮」保險套得獎

自由創意商品組最高獎項銀獎作品「大膽搞」。（金門縣府提供）

高粱酒瓶包裝設計金獎作品「揮灑著燦爛的孤島」。（金門縣府提供）

明信片紀念金獎作品「「大膽色彩」。（金門縣府提供）

個人化郵票金獎作品「大膽頑字」。（金門縣府提供）

大膽島文創設計競賽，1204件作品評審實況。（金門縣府提供）

金門大膽島即將開放觀光，縣府特舉辦文創商品設計競賽，拿到自由創意商品組最高榮譽的是子彈造型，以「大膽搞」為名的「保險套」。觀光處將於5月中進行14件得獎作品的網路人氣票選活動，投票就有機會獲得拍立得相機1台。

這項配合大膽島對外開放觀光，由觀光處以「誰能擔大膽？」的召集令，廣邀各界好手參加的文創競賽，共計1204件作品參加，評審們依據主題性、創意、完整性與推廣效果進行評選，結果有59組作品脫穎而出。

在自由創意商品組拿到最高獎項銀獎的「大膽搞」，設計靈感是來自「823炮戰」期間，對岸宣布1周7天「單打雙不打」，設計主軸則是將「打炮」的聯想與保險套結合在一起，在機槍彈藥盒形狀的盒子內，裝有7顆子彈造型的保險套，各印有「緊貼實戰、突出對抗」、「平時多流汗、戰時少流血」、「頭破血流不投降」、「沒有戰勝不了的敵人」、「加強戰備、準備打仗」、「沒有克服不了的困難」和「反抗到底」等軍事口號，希望在激烈的床戰中，另有一番趣味，也提倡安全的性行為，主題設計和搭配的文案獲得評審的青睞。

另有兼具趣味與互動性，口香糖包裝設計的「大膽－嚼地雷」，讓消費者留意遊戲提示，避免嚼到地雷口味的口香糖，在按壓鋁箔包裝時，也有地雷爆炸的音效，同樣獲得好評。

在高粱酒瓶包裝設計中，第一名的作品「揮灑著燦爛的孤島」運用當年島上官兵努力奮鬥的精神標語及海浪波紋意象，呈現在酒瓶瓶身及外包裝盒上；紀念明信片套組的金獎作品「大膽色彩」，則以插畫方式描繪神雞之墓、大膽神泉、生明路及北安寺等島上景點背後的文化傳說與歷史故事。

大膽島個人化郵票的奪冠作品「大膽頑字」，設計概念是將大膽島、大膽擔大擔、島孤人不孤等標語打散後重新組構，隱喻遊客在登島探索的過程中，找尋這座未知島嶼的奧祕，也遙想當年官兵透過大膽軍郵局，烽火送家書的歷史情境。

縣府觀光處將於5月中旬，針對其中14件得獎作品進行網路人氣票選活動，票數最高的作品可獲得價值9900元的平板電腦1台，參與票選的民眾則有機會獲得價值2690元的拍立得相機1台。活動辦法詳見官網，或上官方臉書粉絲專頁「誰能擔大膽？」查詢。

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(中時)