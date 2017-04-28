清水岩溫泉體驗區泡腳池 持續免費開放
彰化縣政府自1月25日起開放清水岩溫泉體驗設施的泡腳池，原訂開放至4月30日為止，因開放至今民眾反應熱烈，人潮絡繹不絕，縣府為了提供民眾一處新的休閒旅遊景點，決定延長免費體驗，直到廠商進駐營運為止。
彰縣府表示，免費開放泡腳池，決定委由「彰化縣清水岩溫泉遊憩區OT案」最優申請人「地中海太陽能科技有限公司」認養維護泡腳池並繼續開放免費體驗，未來從周一至周日皆不休息，開放時間自早上10點至下午5點。
泡腳池可同時容納40人，地點位於社頭鄉山腳路一段268號清水岩露營區入口，彰縣府歡迎民眾扶老攜幼一起遊玩體驗。
(中時)
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