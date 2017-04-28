林羿豪重返一軍 自認開季不夠大膽

林羿豪今重返一軍。(富邦提供)

富邦悍將林羿豪今重返一軍，為富邦牛棚增添戰力，但開季至今，林羿豪曾在一軍中繼兩場，都表現平平，他說，今年開季自己不夠大膽，想太多了。

林羿豪曾在月初升上一軍，但僅投2場，中繼1.2局失掉2分，自責分率高達10.80，上來3天就被下放二軍後，今又重回一軍，盼找回應有身手。

林羿豪指出，今年開季對上打者，有點不夠大膽，教練也提醒自己，站到場上，就是把自己動作做好，然後專心與捕手搭配就好。

球隊目前受到黃勝雄傷兵困擾，暫無固定終結者，林羿豪也被總教練葉君璋點名是人選之一，他回應，當終結者，就是幾乎整季都要相當穩定，自己也是朝著這個目標前進。

(中時電子報)