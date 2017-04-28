台馬輪失去動力無危險 旅客接駁完成
航港局下午3時55分接獲通報，上午10時47分從南竿福澳港出發，預計晚上6時至基隆港之台馬輪，載有5名旅客及船員23人（甲級船員8人，乙級船員15人），船長為洪理豐。
該船於距新北市富貴角西北方45.2浬處因機械故障失去動力，航港局收到遇險訊文，旋即成立海難災害應變中心，相關單位人員陸續進駐北部航務中心並成立應變小組，連江縣政府亦同步成立應變中心，並立即通報海巡署，由該署派遣兩艘PP 5030艇及宜蘭艦前往現場救援，空勤總隊出動1架直升機至現場，航港局另協調焜煬401拖船進行拖救。
航港局表示，台馬輪屬馬祖連江航業有限公司所有，建造於民國74年1月，船齡32年，總噸位5039，船長102.7M，船員配賦21員，乘客定額500人，106年1月完成最近一次船舶檢查，客船安全證書有效期限為107年1月12日，並無其他特殊檢修記錄，航行期限至107年5月4日屆期。
而船員配置與適航性完全符合規定，亦無超載航行，目前該輪無立即危險，人員均安，航港局將發布航船佈告，並要求船長於夜間顯示航行燈號，警示附近船舶注意航行安全。因無立即危險，且因船上人員並無接受吊掛意願，直升機已先行返航，PP 5030艇已於晚上6時40分抵達現場進行旅客接駁作業，並於晚上7時15分已將旅客順利接駁至PP 5030艇，預計晚上9時30分抵達淡水漁港海巡基地。
(中時)
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