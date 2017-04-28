八通關步道 5月1日起恢復長程路線申請

八通關步道上的雲龍瀑布，景致壯美。(沈揮勝攝)

八通關步道路況難掌握，下周起雖恢復開放長程路線申請，淡出及健行者只開放父子斷崖前之2公里。(沈揮勝攝)

玉山國家公園管理處今天宣布，將自5月1日起恢復玉山國家公園園區八通關、秀姑巒、南二段及馬博拉斯橫斷線等長程登山路線生態保護區入園活動，該區塊因去年9月莫蘭蒂颱風災損，已封閉逾半年。

長城路線雖然恢復接受申請，但因囿於路況，免申請、無專業裝備之初級路線，目前僅可健行至2K處之父子斷崖。

玉管處表示，此次開放登山步道均屬高困難等級且非經常性維護步道，呼籲遊客行前依規定辦理入山入園申請，並備妥登山裝備與訓練體能，同時入園時要隨時注意路況及山區氣候，特別留意自身安全；玉管處也會將園區步道最新狀況（含圖片）刊載於網站公告，山友可隨時上玉管處官網查詢。

玉管處指出，從東埔登山口經父子斷崖(2K)至雲龍瀑布(4.3K)屬於初級的健行路線，以往一般遊客不需申請即可步行前往觀賞雲龍瀑布的壯麗，但目前在該路段2.2至2.3K處雖有做簡易清理，但仍有較大面積之崩塌，無專業裝備之一般遊客僅可健行至父子斷崖(2K)眺望東埔一鄰布農部落後折返下山。

也就是說，東埔至八通關步道僅開放長程登山路線之隊伍申請。經申請許可的長程登山隊伍，行經該步道2.2K至11.1K沿線仍須特別注意步棧道、路基沖刷、坍方及倒木等情形，務必做好自主管理，以確保登山安全。

玉管處慎重提醒山友，玉山山區佈滿斷層帶，地質相當的不穩，經常有落石、崩塌危險，入園時務請注意路況及自身安全。長程登山步道均屬高困難等級且非經常性維護步道，路況極易受氣候及天災等因素影響，導致崩塌險阻。

申請隊伍需請自備登山安全確保必要裝備，於攀登路線途中遇崩塌、危險及設施受損時，切勿強行通過應主動撤退，下山後並請立即主動通報管理處公告相關訊息及派員維護，共同維護登山安全。

(中時)