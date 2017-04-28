台南市非營利幼兒園設置規劃 六都落後

台南市教育局28日公幼抽籤現場，在座家長皆企盼自己小孩中籤。（程炳璋攝）

台南市公幼抽籤28日上午開始，家長陸續上台抽籤，希望自己小孩錄取進入公幼就讀。（程炳璋攝）

台南市公立幼兒園錄取資格抽籤28日上午落幕，又成幾家歡樂幾家愁，教育部推出「幼兒教保服務公共化」，要補助縣市政府成立非營利幼兒園解決燃眉之急，預定2020年要達成公、私幼兒園四比六的比例，惟台南市在這項政策牛步化，不論在公幼增班人數與非營利幼兒園的規劃設置數，在六都都落後。

每年的公立幼兒園抽籤，都是家長搶破頭的情況，今年擁有優先就讀權利的五歲孩童又適逢龍年出生，大量的龍寶寶勢必排擠掉四歲、三歲渴望進入幼兒園的小孩。

台南市教育局28日上午完成公幼抽籤，3歲至5歲班級登記人數約8000人，錄取人數約5100人，未抽中而無法入學的家長電話下午立刻打爆教育局。多數家長對官方訂出的優先錄取對象提出質疑。但總歸原因，即是公幼名額有限，僧多粥少下，家長們搶破頭。

過去公幼設置牽涉龐大的教師人事與經營成本問題，每年增設成長幅度小，短期難達需求，教育部新修正的計畫要點中，將補助款鎖定以非營利幼兒園為主。提供60餘億經費預計在2020年要達成全台增設1000班幼兒園的目標。

其中非營利幼兒園即是各縣市政府利用機關學校因少子化騰出的閒置空間，由私人幼教業者申請進駐，負責經營，公家不必負擔教師年資等人事成本，在推展上較為快速可行。

教育部國教署規劃4年內要增設1000班，今年已先編列出五億經費來推動，各縣市都已著手規劃，台南市今年公幼增加16班共450名額，在六都中僅贏過高雄市，但高雄市政府已列出未來三年目標不在公幼增班，而是增加31所非營利幼兒園。台南市在公幼之外的非營利幼兒園首年規劃申請僅2座（七股農會與志開國小），其餘尚在評估各校閒置空間中。

(中時)