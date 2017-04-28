南市年年抽籤搶破頭 政府視幼兒園為「學前教育」
台南市公立幼兒園年年抽籤搶破頭，今年擁有第一優先權的5歲童適逢龍寶寶，3歲、4歲孩童的家長抽籤落空的感受更加強烈，台南公幼與非營利幼兒園的推動牛步化，其實與政府與家長立場不同有關。
以南部幼兒園收費情形，公幼每學年學費平均約3萬5000元，私幼每學年學費平均高達10萬元以上，教育部正推動的非營利幼兒園收費落在兩者之間，每學年平均可望約6萬至7萬元。對抽不中籤進入公幼的一般上班族家庭而言，廣設非營利幼兒園算是公幼以外的不錯選擇。
站在公部門角度，幼兒園皆屬學前教育，並非義務教育，這階段不是孩子必要的學習年齡。
但在家長送孩子上幼兒園不只在乎學習功能，還能滿足家長「托育」的需求，過去孩子兩歲就可送入托兒所，幼托合一後的幼兒園改收3到5歲孩童，但制度設計以五歲孩童享有優先入學權。
這項設計制度在實務上令3歲、4歲多數孩童抽不中公幼，家長等於必須等到孩子5歲才能享受到政府照顧，只好增加成本上私幼，多數家長希望盡快增加公幼名額，孩子提早學習，等於提早解決托育負擔。
(中時)
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