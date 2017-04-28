哭！沒人幫林志玲介紹對象：朋友都放棄我了
台灣第一名模林志玲昨(27日)現身上海參與婚禮品牌慶典，看到品牌老闆好友在台上跟老公大秀恩愛，讓單身的林志玲超羨慕，現場媒體問她最近有沒有認識新對象？林志玲自嘲如今身邊好友都放棄她了，「要靠自己努力多一點。」
志玲姊姊先前被爆與殷琪外甥楊仁沛（Chris）曖昧，林父透露女兒戀情：「有陣子聽說有，但現在我不知道」，讓外界霧裡看花，昨林志玲義氣替開設創意婚禮公司的好友站台，卻哀怨表示最近沒人幫介紹新的男生朋友，笑說被好朋友放棄得靠自己，並不忘宣傳新片說：「就像最近的電影《喜歡·你》，看到喜歡的人要勇敢告白。」
談到夢想中的婚禮，林志玲說小時候的幻想是在草地上舉行，可以一一擁抱每一位賓客，也強調在哪裡舉行不是重點，有愛最重要，下半年的工作計畫暫時沒有電影，怕觀眾會看膩她，至於先前頗受好評的實境秀《花樣姐姐》，林志玲透露會繼續參加，期待能去不同地方認識新朋友，展開不一樣的新鮮火花。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
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