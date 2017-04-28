史博威5局僅被敲1安 桃猿4比0領先富邦

史博威今面對富邦悍將，前5局僅被擊出1支安打。(周鎮宇攝)

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Lamigo桃猿與富邦悍將今在新莊棒球場交手，桃猿洋投史博威，展現強大壓制力，前5局投球僅被擊出1安，打線部分也都把握機會，攻下分數，5局結束桃猿取得4比0領先。

桃猿洋投史博威，目前在投手自責分率，暫列聯盟第一，今面對富邦，繼續展現威力，前5局投球，僅用60球，飆出6次三振，只在第3局被林琨笙擊出穿越安打。

桃猿打者首局就展開攻勢，開路先鋒余德龍，首打席就擊出二壘安打，再靠著一壘手林益全傳球失誤，先馳得點；第3局桃猿單局又擊出3支安打，再為球隊添下2分，第4局又趁著對方投手接球失誤，王柏融適時補上二壘安打，5局結束取得4分領先。

(中時電子報)