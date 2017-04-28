鴻彰4.2萬隻雞撲殺 彰檢追汙染源

經投藥後陷入昏睡的雞隻。(謝瓊雲攝)

作業人員進入雞舍內進行人道撲殺作業。(謝瓊雲翻攝)

雞舍內昏睡的雞隻被一一放入麻布袋內打包。(謝瓊雲翻攝)

作業人員於上午9時許進場將雞隻裝袋打包，灌入氣體進行人道撲殺後再清運至焚化爐。（謝瓊雲翻攝）

作業人員於上午9時許進場將雞隻裝袋打包，灌入氣體進行人道撲殺後再清運至焚化爐。（謝瓊雲翻攝）

彰化雞蛋受戴奧辛汙染，經進場再次抽驗確認蛋品來自芳苑鄉鴻彰畜牧場，28日上午9點，彰化縣農業處畜產科、動物防疫所及相關單位動員45名人力執行雞隻撲殺作業，蛋品銷毀則於下周再進行；彰化檢方將持續追查戴奧辛汙染源來自何方。

鴻彰畜牧場的雞蛋確認含有戴奧辛後，目前仍未進一步追查出戴奧辛汙染源，但整場4萬2千隻蛋雞確定全數撲殺，多達15公噸的雞蛋也將全數銷毀。由於銷毀數量龐大、人力又不足，彰化縣政府農業處今天僅先處理雞隻部分，雞蛋則讓業者全數冰存，擇日再進行蒸、煮固化後送進焚化爐銷毀。

彰化縣政府農業處原本預計趕在今、明2天內，完成全部雞隻撲殺，因此一早45名作業人員到齊後，清晨6點就對兩棟雞舍雞隻投藥讓雞隻慢慢進入昏睡；但下午農業處再次與中央農委會連繫時，農委會明確指示僅先針對第一棟雞舍進行撲殺，作業人員上午9時許開始進場，陸續將第一棟雞舍總計29082隻雞打包、裝袋，灌入氣體人道安樂死後，清運至焚化爐。

農業處指出，撲殺作業牽涉到中央對雞農的補償機制，攸關雞農權益，一切須配合農委會指示辦理，第二棟雞舍雞隻，下周一再依中央指示擇期進行撲殺。由於4萬2千隻雞已經全數投藥，陷入昏迷的另外1.2萬隻雞，在藥效過後則會慢慢甦醒，「等於可以再多活幾天」。

副處長郭至善指出，雞蛋是液態，需找公司以蒸或煮熟方式固化，再打包送進焚化爐銷毀，總量15公噸的雞蛋全部暫放在冷藏庫冰存，仍在尋找能配合的廠商，配合農委會指示，下周就會開始進行銷毀作業。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，站在捍衛民眾食安立場，檢方有責任釐清戴奧辛雞蛋的污染來源，雖然檢驗有其期限，但本案由主任檢察官葉建成指揮，將與環保、衛生單位合作，有科學證據的輔助下，全力追查了解汙染來源。

目前，土壤、水的檢驗由環保局處理，衛生局則針對場內飼養雞隻的飼料、雞隻本身及其蛋品檢體，再一一做檢驗調查、交叉比對確認汙染來源。

(中時)