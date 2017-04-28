員警轉贈愛心米 助偏鄉學童

員警轉贈愛心。(楊漢聲翻攝)

日前花蓮市小小愛心會向花蓮縣警局玉里分局永豐派出所表示希望能轉贈愛心米給偏鄉學童，永豐派出所所長鍾日順隨即與永豐國小聯繫，並偕同學校主任陳麗娟送前往幾位學童家中送愛心。

因永豐國小位處偏遠地區，物資較為缺乏，加上偏鄉弱勢家庭許多是隔代教養，學童經濟並不寬裕，因此花蓮市小小愛心會才會拋磚引玉，盼望更多資源能進入偏鄉。

小小愛心會及員警之善行義舉，不只是給予孩童們身體上之溫飽，也溫暖了他們的心，陳麗娟也代表學校不斷向所長致謝，並感謝愛心團體捐贈白米幫助學童，好讓學生們都可以快樂學習，平安長大。

鍾日順表示，花蓮市小小愛心會伸出援手給予救助，讓學童安心求學之舉，深值推廣，也希望透過本次活動喚起社會大眾之注意及關心，若民眾欲將關懷物資送達至有需要幫助之人手中，可與村里辦事處或派出所聯繫，共同將愛心傳遞給有需要之人。

(中時)