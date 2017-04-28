花蓮家扶快閃 溫馨呼籲終止虐兒
響應428兒童保護日，花蓮家扶中心於花蓮市美崙市場舉行快閃活動，社工身穿紅衣拿紅氣球，與花蓮縣警察局婦幼隊攜手合作，呼籲用愛包圍受虐兒，現場如同小型嘉年華舞會，讓逛市場的民眾，又驚又喜拿起手機攝影拍照，頓時間成為全場焦點。
可愛的婦幼隊大頭娃娃、家扶娃娃人偶現身市場，手持繽紛氣球，與家扶主任陳清輝、婦幼隊副隊長呂碧純等五十多人，一起呼喊「全民守護428、用愛包圍受虐兒」，許多家長看到鮮豔的愛心氣球，紛紛前去向社工索取，希望也能將這份喜悅與愛分享下去。
(中時)
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