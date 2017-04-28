陸國產飛機C919完成118個試驗項目 即將首飛

東方網報導，第一屆中歐民用航空安全年會27日在上海舉行，中國商飛公司總經理賀東風在會上透露，大陸國產大飛機C919即將達到首飛狀態，何時首飛將取決於各方面條件，包括天氣狀況、飛機和機組的狀態等。

「對C919首飛來講，良好的天氣首先要天高雲淡。」中國民航局副局長李健在年會媒體發佈會透露，C919目前正在接受中國民航局的適航審定，作為中歐雙邊適航談判的一部分，也正在接受歐洲航空安全局(EASA)的型號認可審定。

賀東風表示，C919已完成118個試驗專案，經歷了包括低滑、中滑、高滑在內的21次滑行試驗，各方面條件具備後將擇機首飛；目前C919已接獲570架訂單。與此同時，商飛已開始立項研製遠端寬體客機，遠端寬體客機座位數為280座，設計航程1.2萬公里。

截至去年底，在大陸運行的空中巴士飛機有1373架，占大陸民航運輸總飛機量的46.5%。

(旺報)