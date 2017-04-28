全球首家室內無人機主題樂園 上海開幕

東方網報導，全球首家室內無人機主題樂園27日在上海正式開業，無人機愛好者可在樂園內放心飛。

翼飛客無人機城市樂園位於上海市楊浦區和平公園附近的旭輝商業廣場，是一棟獨立的建築物，占地500平方公尺，具有無人機兒童娛樂、無人機白領娛樂、無人機對戰、無人機實訓等眾多類別的服務專案。

該公司計畫在3年內在華東、華南、華北、華中、西南建成五大旗艦體驗中心，並在二、三線城市建立30多家合夥體驗店，把私人無人機導入規範、有序、安全又好玩的應用道路上。

(旺報)